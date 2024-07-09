Компактный смартфон Unihertz Jelly Max получит 66-Вт зарядку

Компания Unihertz раскрыла подробности о смартфоне Jelly Max, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 5,32-дюймовым дисплеем, новенькой 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой проводной зарядки, сдвоенной основной камерой со 100-Мп главным и вспомогательным модулем-телевиком с 3,4-кратным зумом, а также селфи-камерой разрешением 32 Мп. В ближайшие дни производитель начнет принимать предварительные заказы. Тогда же будет объявлена цена и остальные подробности.

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