Компактному Xiaomi 16 приписывают батарею на 7000 мАч

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 16, официальный релиз которого ожидается грядущей осенью. Утверждается, что в данный момент китайский производитель тестирует вариант с 6,3-дюймовым дисплеем и аккумулятором ёмкостью 7000 мАч. Стоит отметить, что недавно представленный компактный флагман Vivo S30 Pro mini имеет в своем оснащении батарею на 6500 мАч. При этом, толщина Xiaomi 16 не раскрывается.

Напомним, что еще актуальный Xiaomi 15 характеризуется аккумулятором ёмкостью 5240 мач, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, 6,36-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления от 1 до 120 Гц, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, тройной тыльной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (Light Hunter 900 и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив), фронтальной камерой на 32 Мп, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.
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