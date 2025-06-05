Компактному Xiaomi 16 приписывают батарею на 7000 мАч

Напомним, что еще актуальный Xiaomi 15 характеризуется аккумулятором ёмкостью 5240 мач, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, 6,36-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления от 1 до 120 Гц, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, тройной тыльной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (Light Hunter 900 и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив), фронтальной камерой на 32 Мп, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.