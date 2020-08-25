Компания ASUS объявила о выпуске серии Zenfone 7

Компания ASUS только что объявила о выпуске серии Zenfone 7. Линейка смартфонов будет представлена на официальном канале ASUS в режиме прямой трансляции. Ожидается, что компания ASUS анонсирует два телефона стандартную версию и версию Pro. Новые смартфоны Zenfone будут иметь ту же моторизованную откидную камеру, что и Zenfone 6, но могут иметь четыре камеры. Zenfone 7 был замечен в тесте Geekbench, ожидается, что новинка будет оснащаться процессором Snapdragon 865 вместе с 16 ГБ оперативной памяти. Pro версия будет иметь Snapdragon 865+. Онлайн-мероприятие пройдет 26 августа.