Компания ASUS представила игровой ноутбук ROG Moba 5R AMD Advantage Gaming

ASUS представила игровой ноутбук ROG Moba 5R AMD Advantage Gaming. Новинка сочетает в себе максимальную игровую производительность благодаря процессору AMD Ryzen 5000 H-Series и графике AMD Radeon.

Ноутбук оснащен топовым 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 9 5900HX с графикой AMD Radeon RX 6800M 12 ГБ. Модель комплектуется твердотельным накопителем NVMe емкостью 512 ГБ, а также 16 ГБ оперативной памяти DDR4. Ноутбук предлагает 15,6 дюймовым IPS-дисплеем с частотой 300 МГц, временем отклика 3 мс и 100% охватом sRGB. Он поддерживает технологию AMD FreeSync Premium для плавного игрового процесса.

ASUS ROG Moba 5R AMD Advantage Gaming получил мощную систему охлаждения. В нем реализовано шесть тепловых трубки, два охлаждающих вентилятора, а на процессор нанесен жидкий металл Thermal Grizzly Conductonaut. ROG Moba 5R оснащен аккумулятором на 90 Втч и мощностью до 190 Вт.

Ориентировочная стоимость модели составляет 2160 долларов.