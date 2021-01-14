Компания ASUS представила ноутбук ZenBook Duo UX482

Ноутбук ASUS ZenBook Duo UX482 представлен на выставке CES 2021 и был удостоен награды CES 2021 Innovation Awards.

ASUS ZenBook Duo UX482 разработан, чтобы изменить привычный способ работы на ноутбуке. Он имеет два дисплея. Основной предлагает 14-дюймовую сенсорную IPS-панель. Дисплей утверждён системой Pantone, передает четкие яркие цвета. Второй дисплей - ScreenPad +, полноразмерный 12,6 дюймовый сенсорный экран для повышения многозадачности.

Ноутбук оснащен мобильным процессором Intel Core Tiger Lake, вплоть до i7. Графика представлена новым NVIDIA MX450. Будет доступно до 16 Гб ОЗУ DDR4, 1 Тб SSD-накопителя PCIe 4.0.

Шарнирная конструкция поднимает нижнюю часть корпуса для комфортной работы с текстом. Панель управления работает с Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro и After Effects.

Дополнительные возможности: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, два порта USB Type-C с Thunderbolt 4.