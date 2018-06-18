Компания ASUS представляет игровой монитор ROG Swift PG27UQ

Компания ASUS и бренд Republic of Gamers представляют ROG Swift PG27UQ – 27-дюймовый геймерский монитор формата 4K/UHD (3840 x 2160), наделенный поддержкой технологии G-SYNC HDR, гарантирующей высокую контрастность, яркость и точность цветопередачи. Частота обновления кадров достигает 144 Гц. Модель ROG Swift PG27UQ – первый геймерский монитор, получивший сертификацию DisplayHDR1000, высший стандарт качества дисплеев с HDR. Матрица IPS с технологией квантовых точек поддерживает широкий цветовой охват 97% DCI-P3 и 99% Adobe RGB, благодаря которому изображение получается максимально реалистичным, а цветовые переходы – плавными. Каждый экземпляр монитора PG27UQ проходит фабричную калибровку, гарантирующую высокую точность цветопередачи (∆E < 3,0). Новые функции декоративной подсветки ROG Light Signal и Light Signature помогут создать уникальную игровую атмосферу. Встроенный сенсор автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от освещенности помещения, чтобы снизить утомляемость глаз.

Разрешение 4K/UHD, частота обновления 144 Гц, технология NVIDIA G-SYNC

Монитор ROG Swift PG27UQ – первый среди игровых мониторов формата 4K/UHD (3840 x 2160) поддерживает частоту обновления до 144 Гц, благодаря которой изображение в играх получается максимально четким и абсолютно плавным. Играть за таким монитором – особое удовольствие: изображение великолепно детализировано, текст – четкий и легко читаемый. Примененная в мониторе PG27UQ технология NVIDIA G-SYNC гарантирует абсолютно плавное изображение, без задержек и разрывов кадров, что крайне важно в шутерах от первого лица, гонках, стратегиях в реальном времени и спортивных симуляторах.

Расширенный динамический диапазон и технология квантовых точек

Мониторы с поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC High Dynamic Range (HDR) воспроизводят диапазон яркости, близкий к воспринимаемому человеческим глазом. Такие дисплеи также характеризуются более широким охватом цветового пространства, чем обычные экраны со стандартным динамическим диапазоном. Яркость монитора с поддержкой технологии G-SYNC HDR достигает пикового значения в 1000 кд/м², что в несколько раз выше, чем у обычных мониторов. Динамически управляемая светодиодная задняя подсветка матрицы разделена на 384 зоны, поэтому изображение в темных сценах всегда получается реалистичным, а цвета насыщенными. Достаточно просто подключить к монитору PG27UQ игровую консоль или устройство потоковой трансляции с поддержкой HDR, и можно наслаждаться изображением высочайшей детализации в формате 4K/HDR.

ROG Swift PG27UQ – первый и единственный геймерский монитор, получивший сертификацию DisplayHDR1000. Открытый стандарт спецификации HDR определяет качество расширенного динамического диапазона исходя из яркости, цветового охвата, разрядности и скорости отклика на изменение яркости подсветки. Данная сертификация применяется не только к игровым, но и к профессиональным мониторам для энтузиастов и специалистов, работающих с компьютерной графикой.

Предмет особой гордости геймера

Каждый экземпляр монитора PG27UQ проходит фабричную калибровку, гарантирующую высокую точность цветопередачи (значение ∆E менее 3). Матрица IPS с технологией квантовых точек обеспечивает высокую яркость и широкий охват цветового пространства 97% DCI-P3 / 99% AdobeRGB, подходящий для профессиональной работы с графикой. Цветовое пространство DCI-P3 на 25% шире, чем sRGB, цветопередача точнее, а благодаря широким углам обзора цвета не искажаются даже при взгляде почти параллельно экрану.Благодаря поддержке эксклюзивной технологии ASUS Aura Sync светодиодную подсветку монитора ROG Swift PG27UQ можно синхронизировать с подсветкой периферийного оборудования и других компонентов, объединив все устройства в единую геймерскую экосистему. Технология ROG Light Signal позволяет проецировать логотип ROG на стену, а функция Light Signature – создавать собственную «световую подпись», изображение, которое проецируется из стойки монитора на поверхность стола.

Создан для длительных игровых сессий

Монитор ROG Swift PG27UQ разработан специально для длительных игровых сессий. Встроенный сенсор автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от освещения: когда в помещении темно, яркость экрана снижается, и наоборот, автоматически увеличивается при ярком освещении. Монитор также наделен сертифицированным компанией TÜV Rheinland фильтром синего света и технологией Flicker-free, предназначенными для защиты глаз от потенциально вредного влияния синего света и мерцания экрана. Кроме того, монитор ROG Swift PG27UQ оснащен эргономичной стойкой, благодаря которой можно регулировать высоту экрана, задавать удобный угол наклона и поворота для максимального комфорта.

Кампания «Будущее игровых технологий»

Технические характеристики ASUS ROG Swift PG27UQ

Размер экрана (диагональ) 26,93 дюйма (68,4 см), широкоэкранный (16:9) Видимая область экрана (ширина и высота) 596,16 x 335,34 мм Подсветка Светодиодная, задняя Тип матрицы IPS Поверхность экрана (матовая/глянцевая) Матовая Охват цветового пространства DCI-P3 97% (Adobe RGB 99%) Точность цветопередачи △E < 3 (средняя) Истинное разрешение DP: 3840x2160 (повышение частоты обновления до 144 Гц)

HDMI: 3840x2160 (частота обновления до 60 Гц) Шаг пикселя 0,155 мм (163 ppi) Яркость (макс.) 300 кд/м2 (обычная/режим SDR), 1000 кд/м2 (пиковая/режим HDR) Контрастность (макс.) 1000:1 (обычная/режим SDR), 20,000:1 (мин.)/режим HDR Углы обзора 178° (горизонтальный и вертикальный) Количество воспроизводимых цветов 1,07 млрд (десятиразрядное представление со сглаживанием) Время отклика 4 мс (от серого к серому) Технология Flicker-free Да Поддержка HDR (расширенного динамического диапазона) Да, сертификация VESA DisplayHDR 1000 Динамическое локальное затемнение Да, 384 зоны Технология GamePlus Да (Crosshair, Timer, FPS Counter, Display Alignment Технология GameVisual Да (FPS, RTS/RPG, Racing , sRGB, Cinema, Scenery modes) Порты ввода/вывода 1 разъем DisplayPort v1.4

1 разъем HDMI

3 слота USB 3.0 (1 восходящий, 2 нисходящих)

1 вход для наушников (3,5 мм) Особенности NVIDIA G-SYNC HDR Flicker Free Blue Light Filter ASUS Aura Sync ROG Light Signal

В ознаменование выхода геймерского монитора ROG Swift PG27UQ компания ASUS и принадлежащий ей бренд Republic of Gamers запустили кампанию «Будущее игровых технологий», в ходе которой будут разыграны игровые устройства ROG. Чтобы принять участие, игрок должен разместить в соцсетях Facebook, Instagram или Twitter короткий пост с хэштегом #ROGSWIFTPG27UQ и рассказать о том, почему он мечтает получить геймерский монитор ROG Swift PG27UQ. Затем необходимо посетить сайт кампании и вместе с другими игроками встать в онлайн-очередь за призами от ROG. Чем больше заявок, тем выше шанс выиграть. Помимо геймерского монитора, у участников есть шанс получить устройства ROG Gladius II, ROG Strix Flare, ROG Strix Fusion 500, ROG Maximus X Formula, ROG Strix GTX 1080 Ti и ROG Swift PG27UQ.