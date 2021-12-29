Компания Aerocool представила корпус Skyline с изящной и стильной ARGB передней панелью

Компания Aerocool представила MID-TOWER корпус Skyline с изящной и стильной ARGB передней панелью и встроенными RGB режимами подсветки.

Корпус оснащен боковой панелью из акрила для демонстрации внутренних компонентов. Вентиляционные отверстия на передней панели увеличивают поток воздуха и улучшают вентиляцию, обеспечивая превосходное охлаждение.

Aerocool Skyline поддерживает кулеры высотой до 154,8 мм, видеокарты длиной до 380 мм, материнские платы ATX/micro ATX/mini-ITX форм-фактора. Кроме того, реализовано место для радиатора сжо до 240 мм.

Порты ввода/вывода включают два порта USB 3.0, два порта USB 2.0 и разъемы для микрофона и наушников, а также есть кнопка управления RGB-подсветкой.

Цену корпуса компания не раскрыла.