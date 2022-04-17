Компания Alphacool выпускает медные радиаторы NexXxoS HPE-30 и NexXxoS HPE-45

Alphacool объявила о выпуске медных радиаторов NexXxoS HPE-30 и NexXxoS HPE-45. В радиаторах Alphacool NexXxos HPE используются те же материалы, что и в предыдущих моделях NexXxos, но с увеличенным количеством водяных каналов и медных ребер внутри радиатора. Это означает, что больший объем воды находится в прямом контакте с охлаждающими ребрами, и теплопередача значительно улучшается.

Компания заявляет, что производительность по сравнению с предыдущими версиями NexXxos, значительно увеличилась. NexXxoS HPE доступен в версиях HPE-30 и HPE-45. Представленные радиаторы размером: 120/140/240/280/360/420/480/560 мм. Версии HPE-20 и HPE-60 появятся в ближайшее время.

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