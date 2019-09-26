Компания Amazon анонсировала первые беспроводные наушники Echo Buds.

Наушники получили поддержку голосового ассистента Alexa. С помощью помощника можно управлять «умным» домом, а также узнавать погоду.

Echo Buds оснастили системой шумоподавления, разработанной компанией Bose.

С комплектным кейсом автономность у наушников составляет 20 часов. А без них гарнитура проработает до 5 часов от одного заряда. Заряжается гарнитура от порта microUSB.

Наушники ещё получили защиту IPX4, Bluetooth 5.0 HFP (Hands-Free Profile) и процессор цифрового сигнала Intel S1000 с аналоговым аудиокодеком ADAU1777.

Цена

Старт продаж намечен на 30 октября. На Amazone гарнитуру можно будет заказать за 130 долларов.