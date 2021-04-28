Компания Anker анонсировала эксклюзивную серию проектора Star Wars R2-D2 Limited Edition.

Nebula Capsule II Star Wars R2-D2 Limited Edition заменяет черную окраску обычной версии на такую ​​же, как у популярного дроида R2-D2 из "Звездных войн". Anker заявила, что дизайн проектора вдохновлена культовой сценой из "Звездных войн: Новая надежда", где принцесса Лея отправляет голографическое сообщение Оби-Вану Кеноби через дроида.

Этот проектор специального выпуска также издает звуки, похожие на звуки дроида из фильмов при загрузке. За исключением этих дополнений, ограниченное издание имеет те же характеристики, что и стандартная версия.

Anker Nebula Capsule II Star Wars R2-D2 Limited Edition работает под управлением Android 9 TV с поддержкой Google Assistant и Chromecast. Проектор имеет яркость 200 ANSI люмен, разрешение 720p и может проецировать изображения и видео размером до 100 дюймов.

Nebula Capsule II также может работать как динамик Bluetooth, также он имеет вспомогательный порт, полноразмерный порт USB, порт HDMI и порт USB-C для зарядки устройства. В комплекте идет голосовой пульт, кабель USB-C и адаптер питания. При использовании в качестве проектора время автономной работы устройства составляет 2,5 часа.

Ограниченная версия Anker Nebula Capsule II Star Wars R2-D2 Limited Edition доступна на официальном сайте по цене 699,99 долларов.