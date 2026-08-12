Смартфон IQOO Neo 11 Ultra

Компания iQOO раскрыл новые подробности о смартфоне iQOO Neo 11 Ultra, который будет представлен 18 августа в Китае. Производитель подтвердил наличие голубой расцветки Wind Chaser с 3D-переливами на задней панели, матовой металлической рамки с радиусом закругления 9,13 мм, горизонтально ориентированного металлического блока основной камеры и экрана нового поколения с люминесцентным материалом F2, разрешением 2K, пиковой яркостью по всей площади дисплея 2000 нит и сниженным на 24 % энергопотреблением в сравнении с прошлым поколением. Ранее сообщалось, что Neo 11 Ultra получит аккумуляторную батарею ёмкостью 9100 мАч.