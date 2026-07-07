Представлен смартфон Nothing Phone 4b

Компания Nothing пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Phone (4b), которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 810, 6,77-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 2344:1080 точек, адаптивной кадровой частотой 120 Гц, защитным стеклом Dragontail Pro Glass и пиковой яркостью 2000 нит, нейропроцессором Hexagon, чипом обработки изображений Qualcomm Spectra ISP, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5200 мАч (в Индии 6000 мАч), поддержкой 33-Вт проводной и 7,5-Вт обратной проводной зарядок, светодиодной системой Glyph Bar, защитой от влаги в соответствии со степенью IP64, предустановленной прошивкой Nothing OS 4.1 на основе ОС Android 16, стереодинамиками, подэкранным дактилоскопом, а также корпусом толщиной 8,6 мм и массой 210 граммов. Цена базовой версии составила 330 евро.

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