Продажи смартфонов выросли на 2% несмотря на кризис памяти

В первом квартале 2026 года в Европе было отгружено 33 миллиона смартфонов — об этом сообщило аналитическое агентсов Omdia. Это на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако аналитики предупреждают, что дальше рынок может столкнуться с проблемами. Samsung вернулась на первое место, отгрузив 12,6 миллиона смартфонов, что на 3% больше в годовом выражении. Поставки были слабее из-за того, что флагманы Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra вышли позже обычного. Также задержались модели среднего сегмента Galaxy A57 и A37, однако Galaxy A16 4G оказался довольно популярным и поддержал продажи. Apple опустилась на второе место из-за сезонности собственного цикла релизов, пик которого приходится на четвёртый квартал. Тем не менее компания отгрузила 8,8 миллиона смартфонов, что на 8,8% больше, чем годом ранее.

Рост обеспечил высокий спрос на новые модели iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, а также стабильные продажи более доступных устройств вроде iPhone 15 и iPhone 16e в среднем ценовом сегменте. Xiaomi столкнулась со снижением на 15% и отгрузила 4,5 миллиона смартфонов за квартал. При этом флагманские модели Xiaomi 17 и 17 Ultra, а также премиальные Xiaomi 15T и 15T Pro показали рекордный спрос. По словам главного аналитика Omdia Рунара Бьорховде, средняя цена продажи смартфонов в Европе достигла рекордного уровня 580 евро в первом квартале 2026 года. Это связано в первую очередь с сокращением доступности устройств стоимостью ниже 200 евро.