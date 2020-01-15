Компания Apple работает над созданием iPhone 9

Если верить слухам простор интернета и социальных сетей, то компания Apple готовит еще один 5.4 дюймовый смартфон похожий на iPhone 8.

Новинка получит уменьшенные рамки вокруг экрана, а также функцию разблокировки устройства с помощью лица Face ID. Также по слухам, новинка получит новый процессор A13 Bionic в паре с 3 ГБ ОЗУ. Конечно же, пока нет, не какой информации когда компания Apple выпустит такую модель iPhone 9. Но мы всего лишь можем предположить, что смартфон выйдет с новой линейкой смартфонов iPhone 2020.