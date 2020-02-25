Компания Apple выпустит MAC с процессором ARM

2020-02-25, Автор - Ramil; Продукт - Mac; [55]
Apple планирует отказаться от Intel и структуру x86 на собственным кремний ARM. Первым шагом к этому, стало набор сотрудников по ARM. Согласно планам Apple, компания планирует выпустить Mac с процессором ARM в следующем году.

На данный момент исполняет более важные задачи, финансирование НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), а также производство нового 5 нм чипа, для будущих мобильных устройств компании. iPhone, iPad, а также Mac будут оснащена 5 нм чипом.

Для разработки нового процессора уйдет много времени, инженерам достаточно ресурсов для выполнения этой миссии.

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