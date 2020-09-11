Компания Bitspower выпустила моноблок для платы GIGABYTE Z490 AORUS Master

Компания Bitspower выпустила моноблок для материнской платы Gigabyte Z490 AORUS Master.

Моноблок покрывает не только разъем LGA1200, но еще и транзисторы зоны VRM. В комплекте с блоком есть термопрокладки для контакта между транзисторами. Основание моноблока изготовлено из никелированной меди, а крышка из прозрачного акрила.

Акриловая крышка моноблока оснащена встроенными светодиодами. Моноблок, как утверждает компания Bitspower совместим с материнской платой Gigabyte Z490 AORUS Ultra. В комплекте также есть термопаста.

Стоимость моноблока Bitspower BP-MBGAZ490AM составляет 204 доллара.