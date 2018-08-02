Компания BlackBerry представила смартфоны Evolve и Evolve X

Как и предсказывал две недели назад инсайдер Эван Бласс, компания BlackBerry сегодня официально представила смартфоны Evolve и Evolve X. Обе новинки получили 5,99-дюймовые IPS-дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0, 64 ГБ флеш-памяти, фронтальную камеру на 16 Мп с поддержкой разблокировки по лицу, порт USB-C, сканер отпечатков пальцев, слот для карт памяти micro SD, 3,5-мм аудиоразъем и операционную систему Android 8.1.

Модель Evolve оснащается платформой Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ оперативной памяти, а также двойной основной камерой с датчиками на 13 Мп. Старшая модель получила платформу Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти, поддержку беспроводной зарядки (включена в комплект), а также основную камеру на с основным модулем на 12 Мп с крупными пикселями 1,4 мкм и вспомогательным модулем на 13-Мп с пикселями размером 1 мкм. Evolve X появится в продаже в конце августа по цене 510 долларов, а Evolve можно будет купить в середине сентября за 365 долларов.