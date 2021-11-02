Компания CaseLabs возрождается

CaseLabs, один из брендов OG в игровом сообществе для ПК, обанкротился в 2018 году из-за предполагаемых тарифов Трампа, которые подняли цены на алюминий более чем на 80%. Поскольку компания использовала алюминий в качестве эксклюзивного материала для корпусов, высокая структура цен на исходный материал вынудила компанию закрыться. Однако недавно дошли слухи о возвращении CaseLabs с новым владельцем. Сегодня новый владелец разместил онлайн-опрос, чтобы лучше понять наследие бренда и его ценность для потребителей.

Многие помнят, что CaseLabs делала модульные корпуса, предназначенные для экстремального водяного охлаждения. Многие разработали мощные установки внутри корпусов CaseLabs, и многие из них до сих пор используются благодаря качеству продукта. По словам источников, близких к Gamers Nexus, новым владельцем стал Эмиль Риттерстедт. Предполагается, что именно этот человек опубликовал онлайн-опрос, чтобы лучше понять сообщество.