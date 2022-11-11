Компания Chieftec представила новый компактный корпус BX-10B-OP

Компания Chieftec представила новый компактный корпус BX-10B-OP с поддержкой блоков питания ATX. Новинка выполнена в черном цветовом дизайне, имеется боковая закаленная панель для демонстрации внутренних компонентов.

Chieftec BX-10B-OP позволяет установить до 6 корпусных вентиляторов, видеокарту длиной до 380 мм, процессорный кулер высотой до 165 мм и материнские платы форм-фактора mini-ITX и mATX. Корпус изготовлен из стали, присутствуют пылевые фильтры.

Кейс оснащен одним отсеком для жестких дисков 3,5 мм и тремя слотами для 2,5 мм накопителей. Передняя панель имеет следующие порты: один USB3.2 Gen1 Type-A и один USB 3.2 Gen1 Type-C, а также комбинированный 3,5 мм выход для наушников и микрофона. На модель распространяется 2 года гарантии.

Цена корпуса Chieftec BX-10B-OP не раскрыта.