Компания Chieftec представила новый корпус Scorpion 3

Chieftec Scorpion 3 - обновленная версия корпуса Scorpion 2. По словам производителя, это последний корпус в линейке.

Компания Chieftec оборудовала корпус четырьмя 120 мм вентиляторами с подсветкой RGB. Три из них установлены на передней панели, еще один на задней панели. Scorpion 3 поддерживает материнские платы Mini ITX, mATX и ATX. Максимальная высота процессорного кулера составляет 166 мм. Видеокарта длиной до 349 мм.

Доступные подключения два порта USB 3.0, один USB 2.0, один HD-разъем. Корпус оснащен тремя пылевыми фильтрами. Производитель предлагает установку двух накопителей 2,5 и два 3,5 дюймовых дисков.