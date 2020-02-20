Компания Compal представила концепт ноутбука с двумя экранами

2020-02-20, Автор - Ramil; Продукт - Compal Armer; [55]
Концепт ноутбука компании Compal представляет ноутбук с двумя экранами. Одним из особенностей является клавиатура и позволяет использовать два экрана для максимальной производительности.

Концепт ноутбука получил награду IF Design. Эту награду получают за привлекательный и инновационный дизайн. В сложенном виде экран ноутбука превращается в 13,7 дюймовую панель.

Компания Compal не предоставила информацию о технических характеристиках ноутбука. Дизайн с двумя экранами идеально подойдет для творческих личностей. Это всего лишь концепт, смогут ли инженеры дать жизнь этому продукты, увидим.

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