Компания Compal представила концепт ноутбука с двумя экранами

Концепт ноутбука компании Compal представляет ноутбук с двумя экранами. Одним из особенностей является клавиатура и позволяет использовать два экрана для максимальной производительности.

Концепт ноутбука получил награду IF Design. Эту награду получают за привлекательный и инновационный дизайн. В сложенном виде экран ноутбука превращается в 13,7 дюймовую панель.

Компания Compal не предоставила информацию о технических характеристиках ноутбука. Дизайн с двумя экранами идеально подойдет для творческих личностей. Это всего лишь концепт, смогут ли инженеры дать жизнь этому продукты, увидим.