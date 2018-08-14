Компания Doogee анонсировала бюджетный смартфон X70

Производитель решил установить в этот недорогой девайс довольно мощную батарею на 4000 мАч. Это обеспечит длительную автономную работу: в режиме Stand-By - 300 часов, в режиме телефонных переговоров – 30 часов.Электронная начинка включает в себя 4-ядерный мобильный чипсет MediaTek MT6580б способный развивать частоту 1,3 ГГц. В качестве рабочей среды для софта выступает Android версии 8.1 Oreo. Арсенал памяти состоит из флэш-носителя на 16 ГБ и 2 ГБ «оперативки». На тыльной стороне помещены дактилоскопический сканер и главная камера устройства. Она включает в себя два оптических блока на 8 МП и 5 МП.При необходимости объем энергонезависимой памяти можно увеличить, используя карты microSD, правда, их объем ограничен 128 ГБ. О стоимости смартфона пока неизвестно.