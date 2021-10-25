Компания Edifier анонсировала стильные гарнитуры на любой вкус

Edifier, ведущий производитель аудиотехники, анонсировал выход сразу шести моделей наушников, среди которых найдутся вкладыши для геймеров, меломанов и просто любителей долгих разговоров по мобильному телефону. Все наушники, не считая проводных моделей P205 и P180 Plus, комплектуются зарядными кейсами, поддерживают технологию быстрой зарядки (до 2 часов работы за 15 минут) и защищены от попадания пыли и влаги.

Edifier TWS NB2 PRO

Стильные TWS-наушники NB2 PRO black BT поддерживают технологию гибридного шумоподавления, которая реализована за счет двусторонних микрофонов, способных точно улавливать окружающие шумы. Полученный сигнал инвертируется и передается на динамики наушников, которые воспроизводят ответные волны с той же амплитудой, но в противоположной фазе. При этом диапазон воспринимаемых звуков можно отрегулировать: например, заглушить низкочастотные, но оставить высокочастотные, чтобы слышать объявления рейсов в аэропорту.

Впрочем, это не единственная особенность данной модели. Edifier TWS NB2 PRO black BT способны виртуализировать панорамное звучание, что обеспечивает эффект полного погружения в атмосферу музыкальных композиций и кинофильмов. В последнем случае при просмотре видеороликов пользователь получает полноценный мобильный кинотеатр с объемной и реалистичной акустической картиной.

Для комфортного общения по телефону в NB2 PRO предусмотрен двойной микрофон, который умеет эффективно подавлять порывы ветра, уличный шум и гул поезда метро. Как итог: голос передается четко и без искажений до тех пор, пока пользователь находится в зоне приема мобильного оператора. А еще для любителей долгих разговоров и меломанов предусмотрен емкий АКБ, который обеспечивает наушникам до 32 часов автономности.

Edifier GX07

Футуристичные игровые наушники с RGB-подсветкой и стильным кейсом нацелены на активных мобильных геймеров. Данное решение обеспечивает минимальную задержку звука при беспроводном сопряжении (до 60 мс) и предлагает гибридное шумоподавление (до -38 дБ) для большего погружения в виртуальные миры. Вернуться в режим восприятия окружающих звуков и тонко настроить их восприятие можно через удобное приложение Edirier Connect, которое предлагает еще и функции персонализации наушников: в частности, можно создавать звуковые профили и настраивать подсветку.

Кстати, у встроенного микрофона тоже предусмотрена возможность эффективной фильтрации окружающих шумов, что делает голос четче во время телефонных разговоров и при общении с союзниками в сетевых играх. А с учетом длительной автономности (до 26 часов при выключенном шумоподавлении), наслаждаться играми можно буквально круглые сутки. При этом 15 минут зарядки от комплектного кейса добавят еще 2 часа работы.

Из технологических фишек здесь добавлен инфракрасный датчик, который позволяет “каплям” наушников обнаруживать вставку и извлечение из ушного канала, автоматически запуская и останавливая воспроизведение музыки соответственно. Для построения качественной акустической картины здесь применяются 8-мм динамики, которые вкупе с аудиокодеками высокой четкости AAC и LHDC позволяют получить чистый звук на всем частотном диапазоне.

Edifier GM3

Еще одни TWS-наушники, которые производитель причисляет к классу игровых. Выполнены они в менее броском дизайне, нежели модель GX07 grey, но предлагают не менее интересную функциональность и автономность: до 19,5 часов при использовании комплектного зарядного кейса.

За звуковое оформление здесь отвечает 10-мм диафрагма и аудиочип PixArt, обеспечивающий минимальную задержку звука при передаче аудиосигнала по протоколу Bluetooth (до 60 мс, как и GX07). При этом каждый наушник можно использовать независимо друг от друга. Также для каждого наушника доступна возможность смены ролей с правого на левый и обратно.

Прочная динамическая диафрагма, созданная из композитного материала, позволяет реализовать мощные и эффектные низкочастотные звуки, наполняя акустическую сцену глубиной и объемом. Что касается гейминга, пользователи могут создавать звуковые профиль в Edirier Connect, как и в случае с моделью GX07, либо использовать предустановленные настройки для разных игровых жанров.

Edifier NeoBuds Pro

Модель NeoBuds Pro сертифицирована по стандарту Hi-Res, благодаря поддержке кодеков LDAC и LHDC, которые обеспечивают высокую скорость декодирования сигнала (до 900 Кбит/с) и качественную передачу звука высокого разрешения по беспроводному каналу. Вместе с этим здесь реализовано гибридное шумоподавление (до -42 дБ) для комфортного прослушивания музыки (до 24 часов работы без ANC) и общения по телефону.

NeoBuds Pro принадлежат к классу арматурных наушников и построены на базе активного кроссовера, который обеспечивает двухканальное усиление акустического сигнала и обеспечивает насыщенный бас, что несвойственно решениям с уравновешенным якорем. В то же время арматурный излучатель сохраняет чистое звучание высоких частот и, как итог, акустическая сцена соответствует студийному уровню и не уступает полноразмерным аналогам.

Управление и настройка NeoBuds Pro возложены на фирменное приложение Edirier Connect, которое позволяет выставить игровой режим с низкой задержкой (до 80 мс) передачи аудиосигнала: то есть, звук всегда будет соответствовать происходящему на экране, не отставая от транслируемого изображения.

Edifier P205

Проводная гарнитура Edifier P205 визуально выполнена в более классическом стиле, в сравнении с Bluetooth-решениями. Для подключения к смартфонам здесь применяется стандартный коннектор “мини-джек” 3.5 mm, а запас длины кабеля достигает 1,2 метров - оптимальный вариант, который не покажется слишком длинным и не будет цепляться за элементы одежды.

Элементная база построена на базе 8-мм драйверов, которые ответственны за воспроизведение широкого спектра частот и обеспечивают ощутимые басы наравне с чистыми высокими частотами. Для трансляции голоса во время разговоров есть встроенный микрофон с круговой диаграммой направленности и высокой чувствительностью для четкой трансляции голоса.

Модуль управления наушниками распаян прямо на проводе и предлагает три кнопки для взаимодействия с гарнитурой: уменьшение и увеличение громкости, а также клавиша ответа на входящий звонок.

Edifier P180 Plus

180-я модель обладает узнаваемым сходством с наушниками AirPods, но выполнена в проводном варианте. TWS-капли обладают неодимовыми динамиками диаметром 14,2 мм, не перегружены функциями и просты в использовании.

Управление, как и в 205-й модели, вынесено на встроенный трехкнопочный пульт, интегрированный в кабель подключения (1,2 мм) с традиционными “мини-джеком” в основании. Микрофон вынесен в блок управления и предлагает всенаправленный захват голоса и чувствительность до 97 дБ для четкой передачи голоса по каналам сотовой и IP-связи.

Комментарии и отзывы Edifier TWS NB2 PRO
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