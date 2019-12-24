Компания Enermax представила новую линейку блоков питания

Новые блоки питания компании Enermax доступны в вариантах на 400, 500, 600 и 700 Вт. Они имеют конструкцию Smart Airflow Control, которая обеспечивает работу в 14 дБа при нагрузке на систему до 40%. Блоки питания оснащены комплексом защиты, защита от перенапряжения, пониженного напряжения, короткого замыкания.

Охлаждение обеспечивает 120 мм вентилятор высокого давления. В линейке MAXPRO II используются японские конденсаторы. Кабели имеют гибкую и плоскую конструкцию, для обеспечения простоты укладки и внешнего вида. Блоки питания доступны для европейского рынка.