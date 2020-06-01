Компания Eurocom анонсирует суперлаптоп Nightsky ARX15

Новый суперлаптоп Eurocom Nightsky ARX15 является первым мобильным устройством компании оснащенный настольным процессором AMD Ryzen 9 3950X.

На выбор пользователям предлагаются конфигурации с графическими процессорами NVIDIA RTX 2070 или RTX 2060. Ноутбук имеет 15,6 дюймовый IPS дисплей с частотой обновления экрана 144 Гц. На борту 16 Гб ОЗУ DDR4. Дисковая система позволяет установить до трех SSD M.2 накопителей. В моделях реализована мощная система охлаждения.

ARX15 Superlaptop предлагает множество вариантов подключения, таких как USB 2.0 Type-A, два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, один Mini DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также разъем для наушников и микрофона, порт RJ45 Ethernet и слот для карт MicroSD.

Цена ноутбуков будет варьироваться в зависимости от выбранной конфигурации.