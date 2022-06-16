Компания Fractal Design представила блоки питания Anode Bronze и кабели UltraFlex

Компания Fractal Design представила блоки питания серии Anode Bronze и кабели UltraFlex.

Блоки питания Anode Bronze доступны мощностью 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт предлагают надежность и мощность для любого ПК. Они отличаются полумодульной конструкцией и 5 летней гарантией. Среди других функций стоит отметить эффективную конструкцию DC-DC и современный стандарт ATX 2.52, а также рейтинг эффективности 80PLUS Bronze.

Новые кабели Fractal UltraFlex DC легко скручиваются и изгибаются, что обеспечивает простую сборку системы. Они совместимы с блоками питания серий: Ion Gold, Ion+, Ion SFX и Anode Bronze.

Доступность, стоимость блоков питания и кабелей производитель не раскрывает.
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