Компания Google не спешит со складными устройствами

Google не торопится с выпуском складных телефонов. На прошлой неделе ведущий разработчик Google Pixel Марио Кейроз рассказал, что компания много лет экспериментирует со складными телефонами, однако технология и варианты использования еще не готовы.

Он сказал, что Google «создает прототипы складных дисплеев и многих других новых аппаратных технологий, и в настоящее время у них нет анонсов по сопутствующим продуктам». На данный момент Google сосредотачивает все свои усилия на новых членах семейства Pixel 3, Pixel 3a и Pixel 3a XL.