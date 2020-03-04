Компания Google выпустила мартовское обновление для Google Pixel

Компания Google выпустила мартовское обновление для своих смартфонов под названием Pixel Feature Drop. Обновление включает в себя множество нововведений из новой операционной системы Android 11 Developers Preview, но для операционной системы Android 10.

В обновление разработчики компаний Google добавили: возможность устанавливать тёмную тему интерфейса по расписанию, быстрый доступ к картам Google Pay, новая функция Car Crash Detection (в случае аварии смартфон сам позвонит в службу спасения), AR-эффекты в приложении Duo, Emojis 12.1 и поддержку жестов для сенсоров Motion Sense.

Также разработчики проработали над улучшением чувствительности экрана, улучшили качество съёмки фронтальной камеры и проработали над адаптаций яркости смартфона.