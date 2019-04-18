Компания Honeywell выходит в профессиональный аудиосегмент с колонками ProSound

2019-04-18, Автор - Anna; Продукт - Honeywell ProSound; [74]
Компания Honeywell объявила о своем вступлении в профессиональную аудиоиндустрию с рядом динамиков - Honeywell ProSound. Ассортимент динамиков направлен на улучшение восприятия аудитории в сегменте развлечений. Линейка Honeywell ProSound будет доступна в трех сериях: ProZeta, ProAlpha и ProZoe.

Серия ProZeta обеспечивает чистый звук в легко транспортируемых и настраиваемых моделях, подходящих для диджеев и путешествующих музыкантов. Они питаются от процессора DSP, оснащены технологией Active line array и би-усиленным корпусом. Также есть такие функции, как поддержка заземления, двусторонняя активная вентиляция и максимальное значение SPL 125 дБ. Что касается пресетов, он имеет три цифровых пресета, а именно FLAT, MUSIC и USER. Серия ProAlpha предлагает серию динамиков высокой четкости, идеально подходящих для клубов и мест с высоким уровнем звукового давления. Динамики поставляются с активным сабвуфером и обычными вентилятором охлаждения. Они имеют номинальную мощность 2000-4000 Вт, частоту отклика от 40 Гц до 120 Гц и максимальное значение SPL 134 дБ. ProZoe подходят для больших аудиторий и оснащены активным массивом Full Range, встроенным пассивным охлаждающим вентилятором и модулем DSP с разъемом RJ45.

Комментарии:
Новый трейлер Mortal Kombat 11 с Шао Кан...
Новый трейлер Mortal Kombat 11 с Шао КанMortal Kombat 11 выходит уже в следующий вторник, 23 апреля, на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Sw...
Сладкие сны с новой умной подушкой от Xi...
Сладкие сны с новой умной подушкой от XiУмная подушка для сна PMA Graphene изготовлена из материала с эффектом памяти и хлопковым чехлом. Внутри ...
Второй трейлер фильма «Хоббс и Шоу», спи...
Второй трейлер фильма «Хоббс и Шоу», спиХоббс и Шоу, персонажи последних частей «Форсажа». Их играют по-настоящему суровые мужики — Дуэйн Джонсон...
ADATA анонсировала модули памяти XPG Spe...
ADATA анонсировала модули памяти XPG SpeКомпания ADATA анонсировала новые модули памяти ddr4, которые будут называться XPG Spectrix D60G. Это оче...
Anker Roav Bolt - автомобильная зарядка ...
Anker Roav Bolt - автомобильная зарядка Google в сотрудничестве с Anker запускает новый продукт под названием Roav Bolt, который может добавить G...
Новый iPhone получит улучшенную камеру...
Новый iPhone получит улучшенную камеруДо релиза iPhone еще больше полугода, а на просторах интернета уже начали обсуждать возможные улучшения н...
Samsung Galaxy Fold разобрали на детали...
Samsung Galaxy Fold разобрали на деталиСейчас стало модно разбирать смартфоны и смотреть на их начинку, чтобы понять уровень пригодности к ремон...
Redmi Y3 выйдет со стильным корпусом...
Redmi Y3 выйдет со стильным корпусомДлительное время китайские компании без зазрения совести копировали дизайн яблочного флагмана и все было ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор LINZA 4G. Видеорегистратор с голосовым помощником и облачным сервисомОбзор LINZA 4G. Видеорегистратор с голосовым помощником и облачным сервисом
Обзор Seagate Backup Plus Slim (STHN2000401). Внешний диск для хранения контента и резервного копированияОбзор Seagate Backup Plus Slim (STHN2000401). Внешний диск для хранения контента и резервного копирования
Обзор SteelSeries Rival 650 Wireless. Лучшая беспроводная мышка для игрОбзор SteelSeries Rival 650 Wireless. Лучшая беспроводная мышка для игр
Обзор корпуса Thermaltake Commander C34 TG ARGB (CA-1N5-00M1WN-00)Обзор корпуса Thermaltake Commander C34 TG ARGB (CA-1N5-00M1WN-00)
Обзор Jabra Engage 50 Stereo. Профессиональные наушники для контакт-центровОбзор Jabra Engage 50 Stereo. Профессиональные наушники для контакт-центров
Предварительный обзор OPPO Reno 10X. Сма...
Предварительный обзор OPPO Reno 10X. СмаДлительное время пользователи весьма пренебрежительно относились к смартфонам китайских компаний считая, ...
Обзор Clean Road. Чистим снег...
Обзор Clean Road. Чистим снегПрактически каждая вторая мобильная игра является копией чего-то более успешного. Так происходит по вполн...
Предварительный обзор Huawei MateBook X ...
Предварительный обзор Huawei MateBook X Современные пользователи почему-то считают, что из достойных ноутбуков для работы есть только MacBook. Од...
Обзор Sudden Strike 4 - The Pacific War....
Обзор Sudden Strike 4 - The Pacific War.Если вы ярый поклонник Sudden Strike 4 и уже наиграли сотню часов в кампанию, то самое время посмотреть н...
Samsung представила обновленную линейку ...
Samsung представила обновленную линейку На днях стало известно, что Samsung Electronics закрыла свою бюджетную линейку Galaxy J. Но фанатам брэнд...
Предварительный обзор Philips 329P9H. Мо...
Предварительный обзор Philips 329P9H. МоВ последнее время появилось очень много разнообразных игровых мониторов, которые создаются исключительно ...
Обзор Tropico 6. Пришло время стать прав...
Обзор Tropico 6. Пришло время стать правФанаты достаточно долго ждали релиз Tropico 6 и надеялись, что игра подарит новые впечатления и возможнос...
Фотофорум 2019. Как это было? ...
Фотофорум 2019. Как это было? С 11-13 апреля в Москве прошел Фотофорум 2019. Это одно из ключевых мероприятий фотоиндустрии, где в одно...
Hisense представила «Новый YotaPhone» и ...
Hisense представила «Новый YotaPhone» и На днях компания Hisense, известная в нашей стране, в основном, как производитель телевизоров и кондицион...
Обзор LEATHERMAN TREAD LT BLACK 832432. ...
Обзор LEATHERMAN TREAD LT BLACK 832432. Современные технологии развиваются невероятными темпами и порой в магазинах можно найти множество уникаль...
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS FOREST CAMO...
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS FOREST CAMOВы живете в частном доме? Вы часто выезжаете на природу и вынуждены брать с собой множество инструментов?...
Предварительный обзор Panasonic Lumix S1...
Предварительный обзор Panasonic Lumix S1Эра беззеркальных фотоаппаратов уже пришла — крупные производители стали активно выпускать свои устройств...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor