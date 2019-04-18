Компания Honeywell выходит в профессиональный аудиосегмент с колонками ProSound

Компания Honeywell объявила о своем вступлении в профессиональную аудиоиндустрию с рядом динамиков - Honeywell ProSound. Ассортимент динамиков направлен на улучшение восприятия аудитории в сегменте развлечений. Линейка Honeywell ProSound будет доступна в трех сериях: ProZeta, ProAlpha и ProZoe.

Серия ProZeta обеспечивает чистый звук в легко транспортируемых и настраиваемых моделях, подходящих для диджеев и путешествующих музыкантов. Они питаются от процессора DSP, оснащены технологией Active line array и би-усиленным корпусом. Также есть такие функции, как поддержка заземления, двусторонняя активная вентиляция и максимальное значение SPL 125 дБ. Что касается пресетов, он имеет три цифровых пресета, а именно FLAT, MUSIC и USER. Серия ProAlpha предлагает серию динамиков высокой четкости, идеально подходящих для клубов и мест с высоким уровнем звукового давления. Динамики поставляются с активным сабвуфером и обычными вентилятором охлаждения. Они имеют номинальную мощность 2000-4000 Вт, частоту отклика от 40 Гц до 120 Гц и максимальное значение SPL 134 дБ. ProZoe подходят для больших аудиторий и оснащены активным массивом Full Range, встроенным пассивным охлаждающим вентилятором и модулем DSP с разъемом RJ45.