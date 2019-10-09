Компания Honor готовится к выпуску ещё одного смартфона линейки Honor 20.

В базе данных TENAA заметили устройство с номером LRA-AL00.

По слухам интернет простора это модель получить официальное название Honor 20 SE. Ещё судя по фото устройство оснастят 6.3 дюймовым OLED дисплеем с разрешением Full HD+. Также ему приписали подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Основную камеру смартфон получит тройной модуль на 40 МП + 8 МП + 2 МП, а фронтальная на 8 МП. Новинку ещё оснастят аккумулятором на 3900 мАч с портом USB-C.

Когда выйдет этот смартфон информации пока нет.