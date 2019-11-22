Компания Huawei продолжает обновлять свои устройства до EMUI 10. Сейчас тестовую прошивку получили ещё несколько смартфонов: Honor 8X, Honor 10, Honor V10 и Huawei Nova 4.

Оболочка EMUI 10 основана на операционной системе Android 10. В неё разработчики компании добавили новый интерфейс и анимацию, тёмную тему, а также функцию Always-On Display. Ещё новое ПО улучшает производительность и автономное время работы смартфона.

Стабильный релиз EMUI 10 для этих смартфонов, выйдет скорее всего в 2020 году.