Компания Jabra объявила о выпуске гарнитуры Evolve2 75

Сегодня Jabra объявила о выпуске новой модели гарнитур серии Evolve для корпоративных клиентов — Evolve2 75. Принимая во внимание тот факт, что 68% сотрудников считают идеальным вариантом организации рабочего процесса гибридный сценарий, сочетающий работу из дома и в офисе, новое решение Evolve2 75 создано для того, чтобы упростить и сделать более продуктивной работу в гибком режиме из любого места для любого сотрудника.

Согласно результатам последнего исследования в области гибридного сценария работы, проведенного Jabra, 85% работников умственного труда утверждают, что уверенность в своих аудио- и видеоустройствах и возможностях подключения позволяет им работать эффективнее. С учетом этого, разработчики Jabra постарались создать решение, которое обеспечивает максимальный уровень комфорта во время работы или совместного выполнения задач и предоставляющее широкие возможности для сбора данных. Компании, чьи сотрудники работают из разных локаций, сталкиваются с большим количеством проблем. Благодаря новым характеристикам гарнитуры Evolve2 75 качество звука и комфорт выходят на новый уровень. Четкое воспроизведение речи во время разговора и безупречное звучание музыки обеспечивают пользователю максимум свободы и способствуют сохранению концентрации в любой обстановке.

Разработчики Jabra подумали и об эргономичной посадке на голове. Новая конструкция амбушюр с применением двух видов пеноматериала и покрытием из эко-кожи отличается улучшенной вентиляцией и пониженным давлением на уши. А благодаря усовершенствованной форме оголовья гарнитура более прочно сидит на голове. Это не только предотвращает возникновение дискомфорта, но и значительно повышает эффективность работы системы активного шумоподавления. Таким образом, пользователь получает максимум комфорта без ущерба для качества звука.

Первая гарнитура Evolve с полностью регулируемой системой активного шумоподавления (Jabra Advanced ANC)

Evolve2 75 — первая гарнитура в серии Jabra Evolve с полностью регулируемой системой активного шумоподавления (Jabra Advanced ANC). Теперь пользователи могут самостоятельно выбирать, хотят ли они слышать окружающие звуки, и в каком количестве. Благодаря персонализации настроек, например, MySound (для мобильного приложения Sound+), которая оптимизирует воспроизведение музыки в соответствии с персональными аудиопрофилями, и настроек эквалайзера, которые можно выполнить с помощью приложения Sound+ и Jabra Direct на мобильных устройствах или ПК, гарнитура Evolve2 75 отвечает любым потребностям пользователям, как бы быстро они не менялись.

Великолепное звучание и полная свобода

Штанга микрофона с возможностью отключения звука и автоматического ответа на вызов на 33% короче, чем у модели первого поколения Evolve 75. Гарнитура стала еще удобнее, а качество звука еще выше. В рабочем положении штанга микрофона соответствует строгим требованиям Microsoft для открытого офиса. Поэтому, когда штанга опущена, микрофон эффективно отсекает окружающие звуки в офисах открытой планировки и шумных помещениях. В случае необходимости штангу легко убрать. Так, для сохранения высокого качества аудиосвязи на ходу, у гарнитуры предусмотрен закрытый режим. Восемь микрофонов и революционный алгоритм, применяемый тремя чипсетами, позволяют с еще большей точностью различать голос пользователя и окружающие шумы, тем самым повышая четкость аудиосвязи. Кроме того, гарнитура Evolve2 75 оснащена световым индикатором занятости, видимым из любого ракурса для еще большей концентрации.

Возможности сбора данных

Разработчики новой модели добавили в нее дополнительные преимущества — пользователю станет еще проще оставаться на связи, не задумываясь о своем местоположении. Evolve2 75, оптимизированная для работы со всеми ведущими платформами унифицированных коммуникаций, способна эффективно объединять работу сотрудников независимо от используемых ими платформ коммуникаций. Благодаря возможности сбора данных IT отдел сможет принимать обоснованные решения и устранять ошибки еще до того, как они начнут создавать затруднения.

С помощью Jabra Xpress можно легко контролировать развертывание программных и аппаратных средств, обновлять встроенное ПО и управлять настройками параметров дистанционно. 30-метровый диапазон беспроводной связи и возможность подключения сразу к двум ПК или мобильным устройствам дают пользователю еще больше свободы. Теперь можно спокойно разговаривать на ходу, не задумываясь о качестве аудиосвязи. Благодаря увеличенной продолжительности автономной работы, зарядке во время разговора и новым возможностям быстрой зарядки пользователь без малейших затруднений может совершать необходимое количество звонков из любого места.

Основные характеристики и спецификации:
  • Применение усовершенствованной регулируемой системы активного шумоподавления (Jabra Advanced ANC), специального чипсета и двух видов пеноматериала повышает эффективность шумоподавления на 26% по сравнению с моделью Evolve 75
  • Микрофоны премиального качества, соответствующие требованиям для открытого офиса, со штангой, которая стала на 33% короче, чем у модели Evolve 75
  • 8-микрофонная технология
  • Превосходное качество аудиосвязи
  • Высокое качество звука как с убранной штангой микрофона, так и в рабочем режиме при полностью выдвинутой штанге микрофона. Оптимизирована для гибкой организации рабочего процесса
  • Сертифицирована для работы со всеми ведущими платформами унифицированных коммуникаций
  • Диапазон беспроводной связи до 30 м
  • Возможность одновременного подключения к двум устройствам
  • Специальная кнопка Microsoft Teams (для версии MS Teams)
  • Встроенный световой индикатор занятости, заметный из любого ракурса
  • Продолжительность непрерывного разговора до 24 часов (при отключенной системе ANC и световом индикаторе занятости), что на 33% выше, чем у гарнитуры Evolve75. Продолжительность воспроизведения музыки до 36 часов
  • Мощные динамики диаметром 40 мм и кодек AAC для прослушивания музыки
  • Управление устройством с помощью приложений Jabra Direct и Xpress
  • Персонализированная настройка с помощью приложений Jabra Sound+ и Jabra Direct
  • Функция Google fast pair* (*только Android)

Гарнитура Evolve2 75 будет доступна в 4 квартале 2021 года в отдельных розничных сетях. Розничная цена, рекомендованная производителем, 329 евро.

Комментарии и отзывы Jabra Evolve2 75
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