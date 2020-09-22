Компания Jabra представила беспроводные наушники Elite 85t с функцией ANC

Jabra представила новые беспроводные наушники Elite 85t с системой активного шумоподавления (ANC), а также выпускает обновление для серии Elite 75t.

Новые наушники имеют характерный для Jabra эргономичный дизайн. Полуоткрытая конструкция исключает неприятные ощущения заложенности в ушах. Наушники устойчивы к воздействию воды и пыли по классу IP55/IP57.

В наушниках сосредоточены 6 микрофонов и реализована защита от шума ветра, что гарантирует превосходное качество передачи голоса во время звонков, где бы вы ни находились. Jabra Elite 85t гарантируют до 5,5 часов автономной работы и до 25 часов с использованием компактного зарядного чехла (при включенной ANC). Наушники Jabra Elite 85t оснащены динамиками диаметром 12 мм, что позволяет им воспроизводить звук высокого качества и мощные басы.

Популярные наушники Elite 75t и Elite Active 75t теперь поставляются с технологией ANC. Это обновление доступно для пользователей благодаря разработке инженеров Jabra на базе технологии Qualcomm.

Использование возможностей первоклассного цифрового аудиопроцессора, которым оснащены гарнитуры серии Elite 75t, и уникального ноу-хау в области шумоподавления позволило компании Jabra внедрить технологию ANC в существующую линейку продуктов. Jabra Elite 75t с функцией ANС поступят в продажу в четвертом квартале 2020 года.

Розничная цена наушников Jabra Elite 85t составит 14 999 рублей.