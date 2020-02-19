Компания LG анонсировала бюджетную линейку смартфонов: K61, K51S и K41S.

Новинка под номером K61 получил FullVision-дисплей с разрешением FHD+ с отверстием для фронтальной камеры на 16 Мп. Также новинка получила основную камеру с четырьмя модулями на 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Внутри разместили 4 ГБ ОЗУ в паре 64/128 ГБ ПЗУ.

Смартфон LG K51S внешне такой же как K61, но отличается дисплеем с разрешением HD+, камерой на 32 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ.

Самая бюджетная версия получила название LG K41S. Это новинка получила экран с каплевидным вырезом и по проще внутренние характеристики. В остальном же все три устройства похожи. Единственное что не известно, на каких процессорах работают смартфоны.

В продаже новинки LG K61, LG K51S и LG K41S появится в середине 2020 года. Сколько будет стоить смартфоны тоже не известно.