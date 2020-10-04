Компания Lenovo официально разместила заказ на первый ноутбук 5G

На выставке CES 2020 компания Lenovo Technologies более восьми месяцев назад официально анонсировала первый ноутбук в семействе ThinkPad, или X1 Fold, в качестве ПК с экраном.

Lenovo ThinkPad X1 Fold также может служить заменой планшета или буклета для одной руки, поскольку он достаточно мал, чтобы его можно было носить с собой.

Lenovo решила открыть предзаказ фанатам по цене 2499 долларов в США. Характеристики ноутбука ThinkPad X1 Fold включают использование процессора Intel, который поставляется с гибридной технологией в сочетании с графикой Intel UHD 11-го поколения, SSD-накопителя до 1 ТБ и под управлением Windows 10, до 11 часов автономной работы.

Когда ноутбук включен, он объединяет два экрана вместе и получается в общей сложности 13,3-дюймовый гибкий QXGA OLED-дисплей с 2K-дисплеем с яркостью 300 нит и цветовым охватом 95% DCI-P3. Lenovo ThinkPad X1 Fold поставляется с двумя основными портами, одним портом USB-C, одним портом DisplayPort через USB-C и одним слотом для SIM-карты, поддерживающим технологии 4G и 5G. Также есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и поддерживает различные аксессуары, включая Active Pen Stylus и Lenovo Mini Fold Keyboard.
Комментарии и отзывы Lenovo ThinkPad X1 Fold
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