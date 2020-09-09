Компания MSI представила линейку ноутбуков Business & Productivity

Компания MSI представила линейку ноутбуков Business & Productivity, в которую вошли серии Summit, Prestige и Modern. Ноутбуки получили современный, минималистичный дизайн в пару с высокой производительностью.

Все модели оснащены процессором Intel Core 11-го поколения и графики Intel Iris Xe. Серия Summit разработана для обеспечения безопасности. В нем есть сканер отпечатков пальцев и блокировка SD-карты.

Модели используют новые технологии подключения, такие как PCIe 4.0 и Thunderbolt 4 с USB 4.0. Встроенный микрофон оснащен функцией двухстороннего шумоподавления. Ноутбуки получили современные оттенки цветов - Urban Silver, Pure White, Carbon Grey, Rose Pink, Blue Stone и Beige Mousse.

Линейка MSI Business & Productivity предлагает широкий спектр возможностей для всех пользователей. Когда выйдет обновленные ноутбуки не сообщается.
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