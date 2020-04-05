Компания Maingear представила готовую систему для ПК серии Rush с жидкостным охлаждением

Компания Maingear объявила о том, что перезапускает корпуса серии Rush с встроенным жидкостным охлаждением компании APEX. Корпус разрабатывался для самых мощных систем.

Maingear совместно с ASUS обновили серию. Корпус использует встроенную RGB подсветку. В корпусе используется система жидкостного охлаждения APEX, которая включает в себя насос с регулируемым давлением, датчик расхода и большой резервуар с нескольким распределительными пластинами, трубами.

Клиент может добавить мощнейшее железо, вплость до процессоров HEDT сегмента. Корпус изготовлен из стали, есть несколько портов USB 3.0 Type-A и Type-C. По словам производителя, стоимость серии Rush будет начинаться с $ 1899.