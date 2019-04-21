Компания Nubia представит свой новый игровой смартфон Red Magic 3

Генеральный менеджер компании Nubia Ни Феи (Ni Fei) опубликовал в социальной сети Weibo тизер с датой анонса нового игрового смартфона Red Magic 3.

Согласно постеру, новинку представят 28 апреля в Пекине.

Nubia Red Magic 3 будет оснащен 7-нанометровым восьмиядерным процессором Snapdragon 855 в паре с комбинированной системой воздушного и жидкостного охлаждения. Игровая новинка также получит энергоёмкий аккумулятор на 4000 мАч и 8/10 ГБ ОЗУ.

Nubia Red Magic 3 оснастят AMOLED-дисплеем с высокой частотой обновления кадров. Предположительно, это будет экран с поддержкой 90 Гц или 120 Гц, как у Razer Phone.

Стоимость игровой новинки будет в районе 450-500 долларов.