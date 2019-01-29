Компания OPPO готовится к выпуску нового смартфона по невероятной цене

Компания OPPO выложила новый тизер, будущего смартфона. Согласно тизеру, OPPO скоро выпустит новый смартфон, который будет предлагать новейшие технологии по невероятной цене.

Одной из технологий, представленных на странице, является датчик отпечатков пальцев на дисплее. Примечательно, что OPPO уже использовал эту технологию в ряде смартфонов, таких как R17 Pro.

Тем не менее, в отличие от R17 Pro, новая серия бренда, как ожидается, будет более доступной по ценовой политике, поскольку в ней упоминается «невероятная цена». Несмотря на то, что тизер не раскрывает каких-либо ключевых деталей, на первый взгляд, смартфон выглядит как OPPO K1 с отделкой Van Gogh Blue.