Компания OPPO представила два новых флагманских смартфона

Компания OPPO провела онлайн-презентацию, на котором представила новые флагманские смартфоны Find X2 и Find X2 Pro .

Оба смартфона получили одинаковый внешний вид, но разный материал корпуса: стеклянный и керамический.

Новинки получили одинаковые 6.7 дюймовые дисплеи с разрешением экрана WQHD+ и частоту обновления изображения 120 герц. Также на дисплее разместили круглый вырез для 32 мегапиксельной фронтальной камеры.

За производительность смартфонов отвечает новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 256/512 ГБ ПЗУ. Также заявлена поддержка сетей пятого поколения 5G. За автономность смартфонов отвечает аккумулятор ёмкостью на 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 на 65 Вт.

В смартфоне OPPO Find X2 Pro основная камера состоит из трех модулей: первые два модуля на 48 Мп и третей модуль на 13 Мп. Смартфон умеет делать снимки с 60-кратным цифровым зумом и 10-кратным гибридным зумом.

В смартфоне OPPO Find X2 также основная камера из трех модулей: на 48 + 12 + 13 Мп. В этой версий есть поддержка 5-кратного гибридного зума и 20-кратного цифрового зума.

Обе новинки получили поддержку ночной съёмки Ultra Night Mode с улучшенной фокусировкой. Работать будут смартфоны на операционной системе Android 10 с оболочкой ColorOS 7.1. Смартфоны появиться в продаже в мае месяце.

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