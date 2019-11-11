Компания OnePlus создала продвинутое пианино

Компания OnePlus представила пианино под названием OnePlus Phone Piano. Это не обычное пианино, поскольку оно сделано с использованием 17 устройств OnePlus 7T Pro.

Смартфоны расположены в одну линию для создания «бесшовной и гладкой клавиатуры», а технология дисплея OnePlus 7T Pro с частотой 90 Гц должна позволить пианистам плавно играть на OnePlus Phone Piano.

Классическая пианистка Карим Камар отправятся в короткое европейское турне с OnePlus Phone Piano. Будет исполнено несколько классических рождественских мелодий на сенсорных клавишах на берегу реки возле Tate Modern в воскресенье в 12 часов по Гринвичу. Далее продвинутый инструмент также посетит Францию, Германию и Финляндию.