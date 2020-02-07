Компания Oppo назвала дату презентации нового флагмана Oppo Find X2.

Компания Oppo рекламный постер, согласно которому Oppo Find X2 анонсируют 22 февраля 2020 года в Барселоне.

Смартфону Oppo Find X2 приписывают 6,5 дюймовый дисплей с разрешением 3168×1440р с частотой обновления экрана 120 Гц. За работу новинки будет отвечать новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой сети пятого поколения. Основная камера смартфона получит три модуля: 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX689, широкоугольный датчик Sony IMX708 и 13-мегапиксельный телефото-модуль с 5-кратным гибридным оптическим зумом. А вот фронтальная камера получит 32 мегапиксельный сенсор Sony IMX616.

Ещё одной главной особенностью новинки станет быстрая зарядка а 65 Вт.