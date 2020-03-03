Компания Oppo представила смартфон Reno3 Pro.

Это первый смартфон компаний с двумя встроенными селфи-камерами с высоким разрешением на 44 Мп.

Смартфон Oppo Reno3 Pro получил 6.5 дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением экрана Full HD+ и со сканером отпечатков пальцев под экраном.

За производительность смартфона отвечает новый восьмиядерный процессор Mediatek Helio P95 в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. Процессор Mediatek Helio P95 работает с двумя ядрами Cortex-A75 и тактовой частотой до 2,2 ГГц.

Основная камера смартфона получила четыре модуля: где главный модуль на 64 Мп, его дополняет 13 Мп телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом, 8 Мп сверхширокая камера и 2-мегапиксельная монохромная камера.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью на 4025 мАч с поддержкой быстрой фирменной зарядки VOOC Flash Charge 4.0. Работает новинка на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.

Смартфон получил три расцветки корпуса: Auroral Blue, Midnight Black и Sky White. В продажу смартфон должен поступить 6 марта с версий 8/128 ГБ за 415 долларов. А версия 8/256 ГБ будет выпускаться чуть позже, но с ценником в районе 460-470 долларов.