Компания Raijintek представила кулер для ЦП ELEOS RBW

Кулер для процессора Raijintek ELEOS RBW оснащен 92 мм вентилятором EOS 9 RBW ADD-1 с гидравлическим подшипником. Скорость вращения составляет от 800 до 2000 об/с. Максимальный уровень шума достигает 22,95 дБА. Подсветка реализована в вентиляторе и на верхней крышке кулера. ELEOS RBW легко монтируется и гарантирует совместимость с большинством модулей оперативной памяти.

Основание выполнено из никелированной меди с 4 медными тепловыми трубками толщиной 6 мм. Высота кулера составляет 140 мм. Ребра кулера изготовлены из алюминия. Кулер Raijintek ELEOS RBW совместим с настольными процессорами сокета AMD и Intel. Цена кулера Raijintek ELEOS RBW на данный момент не объявлена.

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