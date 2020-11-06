Компания Razer выпустила новый ноутбук - Razer Book 13 по стартовой цене в 1199 долларов.

С точки зрения дизайна, ноутбук Razer Book 13 похож на игровой ноутбук Razer Blade Stealth 13. Но новинка, предназначена для бизнеса и продуктивного использования. Razer Book 13 получил 13,4-дюймовый IPS дисплей, который предлагается в двух версиях - с сенсорным экраном и без сенсорного экрана. В то время как версия без сенсорного экрана предлагает разрешение экрана Full HD +, сенсорная версия также имеет разрешение UHD + и защищена слоем Gorilla Glass.

За производительность отвечает процессор Intel Core i5 или Core i7 11-го поколения вместе с графикой Iris Xe. Razer Book 13 поставляется с 8 или 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD памяти.

Razer Book 13 - первый ноутбук компании, сертифицированный Intel Evo, что означает, что Intel ручается за повседневную производительность ноутбука, время автономной работы и время пробуждения. Razer Book 13 выпускается только в одном цвете - Mercury White. Базовая модель с процессором Core i5 и 8 ГБ оперативной памяти стоит 1199 долларов, а топовый вариант с процессором Core i7 и 16 ГБ оперативной памяти стоит 1999 долларов.