Компания Realme 7 октября анонсирует Power Bank 20000 mAh

Компания Realme 7 октября планирует анонсировать внешний аккумулятор на 20000 мАч.

Еще в мае Realme выпустила в Индии Power Bank 2 на 10000 мАч Realme . Внешний аккумулятор имеет двухстороннюю быструю зарядку мощностью 18 Вт и доступен в желтом и черном цветах. В среду производитель анонсирует версию с аккумулятором емкостью 20000 мАч для тех, кому нужна батарея большей емкости. Версия с 20000 mAh толще, но поставляется в желто-черном цвете, как и вариант на 10000 мАч. Он имеет два порта USB-A и порт USB-C. Realme Power Bank также будет поддерживать быструю двустороннюю зарядку мощностью 18 Вт.