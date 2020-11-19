Компания Realme продала более 8,3 миллиона устройств за 30 дней

Realme - один из самых быстрорастущих брендов смартфонов, и есть данные, подтверждающие это утверждение. Компания недавно объявила, что поставила до 50 миллионов смартфонов. Для компании, открывшей магазин в 2018 году, это самый быстрый бренд, который достиг такого рубежа.

Данные, опубликованные Realme, показывают, что в период промо-акции с 16 октября по 15 ноября было продано 8,3 миллиона единиц своей продукции, включая смартфоны, умные часы, смарт-браслеты, наушники и другие устройства. Из этой ошеломляющей цифры львиная доля прибыли на смартфоны. Всего было продано более 6,3 миллиона телефонов. Это представляет собой рост более чем на 20% в годовом исчислении.

Компания в равной степени намекнула, что из всех проданных смартфонов серия Realme 7 заняла первое место - более 1,6 миллиона единиц было продано как в офлайн, так и в онлайн-каналах. Серия Realme 7 включает Realme 7 и Realme 7 Pro.

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