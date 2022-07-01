Компания SCHENKER анонсировала ультрабуки серии VIA 15 Pro, Work 15 и Work 17

Компания SCHENKER анонсировала ультрабуки серии VIA 15 Pro и Work.

Ультрабук SCHENKER VIA 15 Pro основан на платформе AMD с процессором AMD Ryzen 7 5700U. Он весит всего 1,45 кг и комплектуется аккумулятором емкостью 91 Втч. На борту модели до 64 ГБ оперативной памяти DDR-3200. Есть два слота M.2. Дисплей SCHENKER VIA 15 Pro предлагает 15,6-дюймовую IPS-панель WQHD (2560 x 1440 пикселей) с яркостью 350 нит, с частотой 165 Гц и обеспечивает 95% охват цветового пространства sRGB.

Серия SCHENKER WORK представлена в варианте WORK 15 и WORK 17. Оба ноутбука оснащены двумя разъемами SO-DIMM до 64 ГБ памяти DDR4-3200 и двумя слотами M.2 SSD с интерфейсом PCI Express 4.0. Доступны два варианта с процессором Core i7-1260P и Core i5-1250P. Интегрированная графика Intel Iris Xe.

Стартовая цена SCHENKER VIA 15 Pro составляет 1249 евро. Базовая комплектация ультрабуков SCHENKER WORK 15 и SCHENKER WORK 17 оценена в 1149 евро.

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