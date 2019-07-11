Компания SMSL анонсировала российский релиз

Модель оснащена функцией пред выхода и может быть использована в качестве предусилителя. Для ввода аудиосигнала используется двойной разъём RCA, для вывода — RCA (соотношение сигнал/шум 110 дБ(А), КНИ + шум 0,0003%) и 6,3-мм разъём для наушников (соотношение сигнал/шум 110 дБ(А), КНИ + шум 0,0009%. Максимальная выходная мощность усилителя составляет 210 мВт на 32 Ом нагрузки.Усилитель sAp-12 получил внешний блок питания, фирменные конденсаторы для предотвращения потери или ухудшения качества аудиосигнала и потенциометр от японской фирмы ALPS Electric для регулировки громкости звука. Он обеспечивает низкий (до 0,0003%) уровень искажений с использованием запатентованной схемы соединения усилительных каскадов.Балансный усилитель для наушников sAp-10 оснащён двумя чипами Texas Instruments TPA6120A2, двойным аналоговым RCA-входом и балансным XLR-входом для ввода аудиосигнала. Модель получила балансный XLR выход (выходная мощность — 660 мВт на 32 Ом нагрузки) и 6,35-мм разъём для наушников (275 Вт на 32 Ом нагрузки). Соотношение сигнал/шум модели составляет 104 дБ(А), КНИ + шум — 0,002%.Ассортимент бренда пополнят балансный sAp-10 с четырёхканальным чипом, обеспечивающим низкий уровень искажений, и аудиофильский sAp-12, прошедший сертификацию Hi-Res, способный выполнять функцию предусилителя.О стоимости новинки пока неизвестно.