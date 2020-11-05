Компания Samsung официально анонсировала складной смартфон Galaxy W21 5G в Китае.

Смартфон является преемником Galaxy W20 5G, выпущенного в 2019 году. Galaxy W21 5G оснащен 7,6-дюймовым экраном QXGA + Infinity-O Dynamic AMOLED внутри с частотой обновления 120 Гц и ультратонким стеклом Samsung. С наружной части находится 6,2-дюймовый дисплей HD + Super AMOLED Infinity Flex.

Galaxy W21 5G оснащен восьмиядерной мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 865+ 7 нм с графическим процессором Adreno 650, обеспечивающим работу графики. Процессор работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, а объем хранилища UFS 3.1 составляет 512 ГБ. Питается новинка от аккумулятора емкостью 4500 мАч с проводной зарядкой 25 Вт и беспроводной зарядкой 11 Вт.

Смартфон оснащен тройной задней камерой, состоящей из 12-Мп основного объектива, 12 мп телеобъектива и 12 Мп сверхширокоугольным датчиком. В смартфоне также есть 10-мегапиксельная фронтальная камера.

Для подключения Galaxy W21 5G поставляется с поддержкой двухрежимного 5G SA / NSA, двойным 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 / 5 ГГц), HE80, MIMO, 1024-QAM, Bluetooth 5, GPS с ГЛОНАСС, типа USB. -C (Gen 3.2) и NFC. Подтверждением интерфейса является One UI 2.5 на базе Android 10.

Samsung Galaxy W21 5G стоит 3000 долларов США.